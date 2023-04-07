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Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Островском районе

Двух человек госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе 9 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, ДТП произошло на повороте у деревни Беляево, столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Nissan. Один из водителей при совершении маневра не предоставил преимущество проезда перекрестка другому транспортному средству, в результате произошло столкновение.

Двух человек госпитализировали. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.