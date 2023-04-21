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Cудья Верховного суда российского региона погиб в ДТП

В ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Башкирии 22 апреля погиб судья Верховного суда республики Андрей Власов.

«Предварительно, ему стало плохо за рулем, либо уснул», — рассказал источник «Известий».

В аварию попали Mazda CX-9 и рейсовый микроавтобус Peugeot Boxer. Судья находился за рулем кроссовера.

Peugeot перевозил 14 человек из Уфы в Ижевск. Произошло лобовое столкновение машин. По информации источника, пострадали 13 человек, двух из них госпитализировали, а остальных отправили на амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники следственного комитета по Республике Башкортостан по факту случившегося проводят доследственную проверку.