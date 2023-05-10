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Пьяный водитель спровоцировал ДТП с мотоциклом и двумя машинами в Локнянском районе

Пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и двумя автомобилями в Локнянском районе 9 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 16.00 в деревне Подберезье.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель автомобиля Volkswagen Passat, мужчина 1987 года рождения, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил касательное столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением мужчины 1996 года рождения.

После чего машину занесло, и она въехала в стоящий на обочине автомобиль Mazda.

В результате ДТП мотоцикл опрокинулся на проезжей части. Водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали.