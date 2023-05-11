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Лось погиб под колесами Audi в Стругокрасненском районе, два человека пострадали

Лося сбил автомобиль на дороге в Стругокрасненском районе 11 мая, два человека пострадали. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 224-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель около 15.25. Водитель автомобиля Audi A6, мужчина 1990 года рождения, совершил наезд на лося. В результате животное погибло.

Водитель и пассажир Audi, женщина 1984 года рождения, пострадали. Их направили в больницу в Псков.

Подробности произошедшего выясняются.