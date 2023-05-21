АвтоМир / Происшествия / ДТП

ВАЗ съехал в кювет в Печорах, водителя госпитализировали

Водитель легкового автомобиля съехал в кювет в Печорах 21 мая, в последствии его госпитализировали. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 16:10 на перекрестке улиц Рижской и Новые Бутырки у дома №45 водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1979 года рождения, при повороте направо не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левую сторону по ходу движения.

В результате ДТП водителя госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.