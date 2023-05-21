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В РПЦ опровергли участие в дорожной аварии патриаршего автомобиля Aurus

Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве.

Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, получив незначительные повреждения, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, не уточняя были ли пострадавшие.

Ряд СМИ сообщил, что автомобиль может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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«Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привез святейшего на службу», - заявил источник в Московском патриархате.