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Массовое ДТП учинил пьяный водитель на улице Коммунальной в Пскове

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось у дома №15б на улице Коммунальной в Пскове 31 мая в 11:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel 1973 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota, которым управлял мужчина 1983 года рождения. В результате Toyota по инерции столкнулась с автомобилем Renault Logan, за рулем которого сидела женщина 1985 года рождения. Чтобы уехать с места ДТП, водитель автомобиля Opel сдал назад и врезался в автомашину LADA Granta под управлением женщины 1985 года рождения.

Сотрудники ГИБДД установили у водителя автомобиля Opel алкогольное опьянение. Работа на месте ДТП продолжается.