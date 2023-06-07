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Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в псковской Середке

Две женщины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе 6 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

ДТП произошло в 14.00 в селе Середке у дома №55 на улице Ленинской. Водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1975 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении. За рулем второго транспортного средства - машины Volkswagen Touareg - была девушка 1997 года рождения.

В результате аварии пострадали пассажир автомобиля Toyota - женщина 1985 года рождения, ее госпитализировали в Псковскую областную больницу, а также водитель автомобиля Volkswagen, ее из больницы по итогу отпустили.

В ведомстве добавили, что водитель машины Toyota отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.