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В Ленобласти пожилого мужчину убило лопнувшее колесо КамАЗа

В Бокситогорском районе Ленобласти произошла авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля.

Фура влетела во встречный легковой автомобиль, сообщает издание FlashNord.

ДТП произошло на трассе «Вологда — Тихвин — Кола». По предварительным данным, у КамАЗа лопнуло колесо, большегруз занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Нивой».

За рулем легкового автомобиля находился пенсионер, который скончался от полученных травм до приезда врачей.

Оба водителя не нарушали правил дорожного движения с начала года, отмечают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.