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Опубликована видеозапись столкновения пяти автомобилей на Завеличье

Дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями на Завеличье 8 июля снял видеорегистратор.

Видео: «Русские дороги» / «ВКонтакте»

Водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-3110 («Волга»), не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с Ford Focus под управлением девушки 2001 года рождения.

В результате Ford столкнулся с Audi-100 под управлением молодого человека 2001 года рождения и с АФ3720АА (Ford Transit) под управлением мужчины 1996 года рождения. Audi-100 наехала на Škoda Kodiaq под управлением женщины 1974 года рождения.