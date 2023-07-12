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Мужчина с ребенком упали со скутера из-за появления на дороге собаки в Опочецком районе

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на улице Веселой в деревне Мартиново Опочецкого района 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Водитель, мужчина 1976 года рождения, житель города Санкт-Петербурга, управляя мопедом марки Wels без государственных регистрационных знаков, без специальной защитной экипировки (шлема), перевозя несовершеннолетнего пассажира - мальчика 2015 года рождения, который также был без шлема, при появлении на проезжей части собаки не справился с управлением и упал на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, в дальнейшем их госпитализировали в Псковскую областную больницу.