Мужчина с ребенком упали со скутера из-за появления на дороге собаки в Опочецком районе

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на улице Веселой в деревне Мартиново Опочецкого района 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».
Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»
Водитель, мужчина 1976 года рождения, житель города Санкт-Петербурга, управляя мопедом марки Wels без государственных регистрационных знаков, без специальной защитной экипировки (шлема), перевозя несовершеннолетнего пассажира - мальчика 2015 года рождения, который также был без шлема, при появлении на проезжей части собаки не справился с управлением и упал на проезжую часть.
В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, в дальнейшем их госпитализировали в Псковскую областную больницу.