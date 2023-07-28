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Насмерть сбившего пенсионерку в Новосокольническом районе водителя нашли

Сотрудники дорожной полиции установили водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Новосокольническом районе и скрылся с места происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля в период времени с 7.45 до 8.15 в деревне Пожары Новосокольнического района. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода и скрылся. От полученных травм пожилая женщина 1959 года рождения скончалась в больнице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что транспортное средство, скрывшееся с места ДТП - большегруз DAF. За рулем транспорта находился великолучанин 1976 года рождения.

Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, кто оказывал помощь в установлении личности водителя.