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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Покинувших место ДТП водителей предлагают наказывать избирательно

08.08.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

В России хотят ввести вилку наказания для водителей, которые покинули место ДТП: принимать во внимание обстоятельства, при которых они это сделали, и в соответствии с ними назначать меру ответственности. Соответствующий законопроект планируют внести в период осенней сессии Госдумы, рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сегодня наказание для водителя, который самовольно покинул место ДТП, определяется частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой его ждет лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток. Однако, по словам Ярослава Нилова, грести всех под одну гребенку не стоит — нужна уточненная ответственность.

«На мой взгляд, необходимо ввести ряд категорий, и в зависимости от того, в какую из них водитель попадет, ему и будет назначаться наказание, — пояснил депутат в беседе с «Парламентской газетой». — Например, если будет установлено, что он покинул место ДТП намеренно — это одна ответственность. Если случайно, исходя из обстоятельств, скажем, зацепил соседскую машину во дворе, сам не заметил и уехал и при этом не нанес никаких серьезных повреждений — другая. И так далее».

По словам Ярослава Нилова, законопроект сейчас находится на ранней стадии проработки, однако в осеннюю сессию его планируют внести в Госдуму.

Мнения экспертов по поводу этой инициативы сошлись. Так, депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков оценил ее однозначно положительно.

«Она усложнит правовое регулирование, но вместе с тем мы должны понимать, что это усложнение направлено на защиту прав автовладельцев, — пояснил парламентарий. — Потому что обстоятельства действительно бывают разными и не всегда оставление места ДТП можно считать фактором, усиливающим вину водителя. На мой взгляд, можно было бы предусмотреть особые нормы для тех, кто не снимает с себя ответственности, хочет помочь — устранить нанесенные повреждения, например, но при этом не может находиться на месте аварии. Но это детали. Если же говорить в целом — я думаю, когда такие поправки поступят, мы их обязательно поддержим».

Автоюрист, член общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько также отметил, что такие поправки могли бы серьезно упростить жизнь не только водителям, но и судьям.

«Концептуально законопроект абсолютно правильный, — подчеркнул Радько. — У нас по статистике в подавляющем большинстве случаев людей за оставление места ДТП наказывают не в каких-то из ряда вон выходящих ситуациях, когда произошла тяжелая авария, погибли люди, а виновник скрылся, а просто из-за мелких инцидентов: притертостей во дворах, в пробках, во время маневрирования и так далее. Причем наказывают даже в том случае, если ущерб возмещен, а потерпевшая сторона не имеет претензий».

Действующий закон, по словам Радько, сформулирован так, что у судей есть выбор лишь между лишением прав и административным арестом. А поскольку арест считается более суровой формой наказания (хотя многие водители согласились бы лучше отсидеть 15 суток, чем полтора года топать пешком), выбора, по сути, не остается вовсе. Кроме того, текущая ситуация порой порождает странные коллизии: например, однозначно виноватым признают водителя, который покинул место ДТП, чтобы помочь пострадавшему, которому нужна срочная медицинская помощь.

«Поэтому у судей хотя бы появится некая вилка наказания и возможность принимать во внимание обстоятельства не формально, а на деле», — констатировал эксперт.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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