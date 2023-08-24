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Опубликованы фото ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Псковской области

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье на трассе М9 «Балтия». Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, на 445 км автодороги столкнулись три автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», житель Донецкой области,1955 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Хендай Соната», совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено Премиум» под управлением жителя Подмосковья, 1978 года рождения.

В результате столкновения машину «Рено» занесло и она совершила столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц». за рулем которого находился житель Кыргызстана, 1999 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Хендай» и «Рено». С травмами различной степени тяжести они доставлены в великолукскую больницу.

Фото предоставлены ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».