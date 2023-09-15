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Светофор на Завеличье «прилег» из-за ДТП. ФОТО

Светофор «прилег» на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове, поскольку днем 14 сентября в него въехал автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

«Данный светофор "прилег" еще 14 сентября днем. Помогли ему в этом "гости" нашего города, а, возможно, и нашего государства, на белой машине, которая въехала в него со стороны улицы Коммунальной. Судя по положению машин, если бы на тротуаре оказались пешеходы, то у них не было бы ни единого шанса выжить. Я там часто хожу, как и многие другие», - рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на перекрестке сейчас осуществляется беспорядочно.