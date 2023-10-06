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Великолучанина осудили за ДТП с пострадавшей

22-летнего жителя Великолукского района привлекли к уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим (часть 1 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

4 июля 2022 года подсудимый ехал на автомобиле по мокрому участку дороги со скоростью около 90 километров в час. Автомобиль стало заносить, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной, в салоне которой находились четыре пассажира. В результате ДТП потерпевшая, являющаяся пассажиром, получила телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ей преступлением, удовлетворили частично. С осужденного в пользу потерпевшей взыскали 300 000 рублей.