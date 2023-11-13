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«Немного выпивший» водитель устроил ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

«Немного выпивший» водитель устроил дорожно-транспортное происшествие на Крестовском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 12 ноября в 21.35 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей по адресу: Псков, Крестовское шоссе, 48-а.

Водитель Lada Kalina, мужчина 1989 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной Chery под управлением молодого человека 2005 года рождения.

Водитель Lada Kalina отпущен из травмпункта, по предварительной информации, с ушибом грудной клетки. В отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Он управлял транспортом в пьяном виде и не имел права управления. В объяснении сотрудникам полиции мужчина написал, что «немного выпил». Решение о наказании примет суд.

Кроме того, на него составлен протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции. Штраф составит 1500 рублей.

18-летний водитель Chery трезвый. В этой автомашине никто не пострадал.