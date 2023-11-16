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Водитель ВАЗа сбил женщину на переходе в Пскове

Пешехода сбили в Пскове 15 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел в 17:45 по адресу: Псков, улица Коммунальная, 32.

Водитель ВАЗ-21120, мужчина 1981 года рождения, не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом – женщина шла через нерегулируемый переход по линии тротуара.

Пострадавшую 1970 года рождения осмотрели в травмпункте, отпустили домой. Предварительно, у не выявлен ушиб пояснично-крестцового отдела.

Водитель в объяснении сообщил, что не заметил пешехода. Составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ, штраф составил 2500 рублей.