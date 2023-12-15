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Два человека пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на улице Труда в Пскове 14 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, в 17.10 на перекрестке улиц Труда и Ипподромной у дома 26-г столкнулись две автомашины.

Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Opel Omega, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу Skoda Octavia под управлением мужчины 1955 года рождения, который двигался по главной дороге.

Пострадали два человека: водитель Skoda и пассажирка 1955 года рождения. У водителя выявлены ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб левого бедра. Госпитализирован в Псковскую областную больницу, позднее отпущен. У пассажирки, предположительно, выявлен ушиб коленных суставов, от госпитализации отказалась.

Водителю автомобиля Opel назначено химико-токсикологическое исследование.