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Два человека пострадали при столкновении трех автомашин на Северном обходе Пскова. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении трех автомашин на Северном обходе Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 15 января в 8:05 на 2-м километре дороги «Северный обход».

По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения, управляя автомашиной Renault Megane Scenic, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ-21112 под управлением мужчины 1974 года рождения.

После этого ВАЗ наехал на транспортное средство «Луидор» под управлением мужчины 1982 года рождения.

Пострадали два человека. Водитель Renault осмотрен в медучреждении, позже отпущен. Водитель ВАЗ-21112 госпитализирован с различными травмами. Предварительно, у него выявлен закрытый перелом голеностопного сустава, перелом поясничного отдела позвоночника.

Водители трезвые.