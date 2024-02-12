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Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фотографии: СУ СК России по Псковской области

В результате аварии водитель школьного автобуса, несколько детей и сопровождавшие их взрослые получили телесные повреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь. «Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется», - отметили в ведомстве.

Следователь СК проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации перевозки детей в школьном автобусе. В рамках процессуальной проверки будут опрошены водители транспортных средств, пассажиры автобуса и очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, истребован административный материал по факту ДТП, будут выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Им оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

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