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ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 12.02.2024 14:090 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 12.02.2024 14:090 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 12.02.2024 13:460 Опубликовано видео с места ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе 12.02.2024 13:230 Скорая помощь попала в ДТП в Островском районе по дороге к пострадавшим школьникам 12.02.2024 13:110 Попавшие в ДТП пустошкинские школьники ехали на экскурсию в «Поезд Победы» 12.02.2024 13:070 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе увеличилось до 17 человек
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе

12.02.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фотографии: СУ СК России по Псковской области

В результате аварии водитель школьного автобуса, несколько детей и сопровождавшие их взрослые получили телесные повреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь. «Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется», - отметили в ведомстве. 

Следователь СК проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации перевозки детей в школьном автобусе. В рамках процессуальной проверки будут опрошены водители транспортных средств, пассажиры автобуса и очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, истребован административный материал по факту ДТП, будут выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Им оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали. 

Автобус вез школьников на экскурсию в «Поезд Победы» в Псков. 

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Машина скорая помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Островском районе по дороге к месту аварии со школьным автобусом.

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Теги: #ДТП #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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