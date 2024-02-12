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Пешехода сбил Renault Duster на улице Чудской в Пскове

Пешехода сбил автомобиль на улице Чудской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 12 февраля в 13.45 на перекрестке улиц Ижорского Батальона и Чудской.

По предварительной информации, у дома 12 по улице Чудской женщина 1983 года рождения, управляя автомашиной Renault Duster, допустила наезд на пешехода.

Мужчина 1990 года рождения переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход доставлен в областную больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Водитель трезвая.