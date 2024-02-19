АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Пскове

Два подростка пострадали в ДТП в Пскове 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 17.10 у дома 64/2 по улице Николая Васильева на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля BMW, мужчина 2000 года рождения, совершил наезд на пешеходов. В результате наезда пострадали два подростка - 2007 и 2008 годов рождения. Подросток 2007 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что водитель был трезв.