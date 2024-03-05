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Два человека пострадали из-за выезда автомашины на тротуар в Пскове

Два человека пострадали из-за выезда автомашины на тротуар в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 4 марта в 14.43 у дома 16 по улице Декабриста Пущина.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Мужчина 2001 года рождения, управляя Renault Logan, не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на дерево.

Водитель трезвый. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. У пассажирки 2002 года рождения - ушибы грудной клетки и коленного сустава.