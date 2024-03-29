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Один человек пострадал в результате съезда с дороги большегруза в Пустошкинском районе

Один человек пострадал в результате съезда с дороги большегруза в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 28 марта около 8.20 на 457-м километре дороги Санкт-Петербург -Невель.

Водитель Volvo с прицепом Schmitz, гражданин Беларуси 1988 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Пассажир 1982 года рождения госпитализирован с множественными травмами.

По факту произошедшего проводится проверка.