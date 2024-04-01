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Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с деревом в великолукской деревне

Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с деревом в деревне Булынино Великолукского района 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомство о ДТП сообщила жительница деревни Булынино 1982 года рождения. В 14:50 у дома №2 по улице Зеленой водитель Lada Kalina, мужчина 1967 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом. По предварительной информации, у водителя имелись признаки опьянения. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля 1989 года рождения. Он получил ушибы, госпитализация не понадобилась.

По данному факту проводится проверка.