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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Проверку по факту повреждения двух машин и опрокидывания третьей проводят в Пскове

16.04.2024 10:50|ПсковКомментариев: 0

В Пскове проводится проверка по факту повреждения двух машин и опрокидывания третьей на улице Крупской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, первое ДТП произошло 14 апреля в 1.50 на улице Крупской у дома №19.

Неустановленный водитель автомобиля Great Wall совершил наезд на припаркованный Volkswagen Golf, после удара «китаец» опрокинулся на проезжей части. Водитель Great Wall с места ДТП скрылся.

Позже в полицию обратился владелец ещё одного поврежденного автомобиля. В 7.53 воскресенья зарегистрировано заявление о повреждении припаркованного автомобиля SsangYong по тому же адресу, на улице Крупской, 19.

По факту ДТП проводится административное расследование. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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