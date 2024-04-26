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Водитель Toyota учинил ДТП с пострадавшим в Стругокрасненском округе и скрылся

Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 27 апреля в Стругокрасненском муниципальном округе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, два легковых автомобиля столкнулись в 23:40 на 7-м километре автодороги Лудони - Боровичи.

Водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero. В результате ДТП пострадал пассажир Renault, мужчина 1986 года рождения. Его госпитализировали.

Водитель Toyota после столкновения покинул место ДТП. Подробности произошедшего выясняются.