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Виновника двух ДТП с погибшим и пострадавшими будут судить в Псковском районе

53-летнего жителя Псковского района могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (пункт «б» части 3 статьи 111 УК РФ) и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

По версии следствия, мужчина 16 апреля 2023 года около 1.00 двигался на автомобиле марки УАЗ по деревне Назимово Псковского района. Он пересек полосу встречного движения и наехал на группу людей, которые находились в заездном кармане автобусной остановки.

Пострадали два человека, они получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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Находясь под следствием, подозреваемый 12 июля 2023 года около 13.00 в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки ВАЗ-2106. Автомобиль двигался со скоростью около 100 км/ч по грунтовому покрытию проезжей части. Водитель не справился с управлением транспортом, допустил его занос и съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир машины получил телесные повреждения и скончался в медицинском учреждении.