АвтоМир / Происшествия / ДТП

Фура вылетела с трассы «Псков». ВИДЕО

Дорожная авария с большегрузом случилась на 37-м километре трассы Р-23 «Псков» у поселка Романовка Гатчинского района Ленинградской области 16 мая около 21:00, пишет 47news.

Видео: Megapolisonline / Telegram

В соцсетях очевидцы публикуют видеозаписи, на которых грузовой автомобиль резко вылетает с дороги. Несколько водителей сразу покидают транспорт и бегут к фуре. По предварительной информации дорожной полиции, грузовой автомобиль Volvo въехал в отбойник из-за лопнувшего колеса. Пострадавших нет. Произошел разлив топлива. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выезжала дежурная смена пожарной части.