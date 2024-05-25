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Внедорожник, микроавтобус и автодом перевернулись на трассе «Псков»

Момент ДТП на федеральной трассе в Лужском районе Ленинградской области попал на видео, столкнулись и перевернулись легковой и крупный автомобиль с прицепом.

Видео: 47news

Видео момента ДТП на 157-м километре трассы Р-23 «Псков» опубликовали 47news. Внедорожник Mitsubishi и микроавтобус Renault с прицепом-автодомом столкнулись около полудня. Авария произошла на пересечении федеральной трассы со второстепенной дорогой. Известно о троих пострадавших: водителе и пассажирах Mitsubishi. Все они госпитализированы.

На место ДТП прибыло несколько бригад скорой помощи. Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 135-й пожарной части. Спасатели отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать возгорания.