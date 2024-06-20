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Двух детей сбила в Пскове водитель Suzuki

Двух детей сбила в Пскове водитель Suzuki Grand Vitara. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 22 июня в 17.36 на улице Ижорского Батальона, 13.

Женщина 1999 года рождения, управляя Suzuki Grand Vitara, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой, совершила наезд на мальчиков 2013 года рождения, переходивших проезжую часть.

Дети получили ушибы. После осмотра отпущены. У одного ушиб колена, у второго – коленного сустава и грудной клетки.

Подробных объяснений по факту случившегося нет, в показаниях сотрудникам полиции водитель просто подтвердила факт наезда.