В Пскове на улице Яна Фабрициуса сбит пешеход. ФОТО

В Пскове на улице Яна Фабрициуса сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 27 июня в 19.15 у дома 5-а, на перекрёстке с улицей Металлистов.
Водитель автомобиля ВАЗ-21041, мужчина 1956 года рождения, допустил наезд на пешехода.
Женщина 1981 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Четверка» двигалась со стороны площади Победы к вокзалу. Женщина переходила дорогу справа налево.
Пострадавшая доставлена в медучреждение, откуда отпущена. Водитель трезвый.