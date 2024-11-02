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Грузовик вылетел в кювет возле деревни Полибино Великолукского района

В Великолукском районе у деревни Полибино 8 ноября водитель грузового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель - мужчина 1963 года рождения. Он доставлен в больницу с травмой лица.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. Движение по участку автодороги осуществляется без перебоя.