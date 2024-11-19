Массовое ДТП произошло на площади Ленина в Пскове

Проезд к онкодиспансеру в Пскове закроют для ремонта 14 ноября

На двух улицах в центре Пскова ограничат движение в декабре

Железнодорожный переезд перекроют в Великолукском районе 1 декабря

Ремонт двух железнодорожных переездов в Пскове начнется с 30 ноября