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В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО

В Пскове на улице Юбилейной в шестом часу утра водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд на пешехода произошел 5 марта в 5.05 напротив дома №11 по улице Мирная.

Женщина 1966 года рождения на автомашине Mitsubishi Outlander совершила наезд на пешехода 1980 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть дороги слева направо вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости.

Пострадал пешеход. По предварительной информации, выявлена ушибленная рана головы, перелом костей правого предплечья, алкогольное опьянение. Доставлен в областную больницу.

Водитель трезвая. Она сообщила сотрудникам полиции, что двигалась по улице Юбилейной от Дома офицеров в сторону дамбы. Пешехода в центре проезжей части увидела поздно, его закрывала двигавшаяся в другой полосе автомашина. Остановить автомобиль не успела.