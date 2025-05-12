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В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход

В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Пскову, это произошло 14 мая в 07.39 на улице Леона Поземского у дома №83.

По предварительной информации, женщина 1984 года рождения на автомашине Hyundai Santa Fe, двигаясь по правой полосе со стороны Шоссейной в сторону Ипподромной, совершила наезд на женщину 1967 года рождения. По предварительной информации, пешеход выбежала на дорогу вне пешеходного перехода из-за стоящих в левой полосе транспортных средств.

Госпитализирована. По предварительной информации, выявлен перелом лобной кости ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг. Находится в нейрохирургическом отделении. Информация о диагнозе уточняется. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель трезвая.