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Два человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

Два человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях на псковских дорогах за период с 12 по 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Всегда за данный период пресечено 1428 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлен 31 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 4 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 7 человек получили травмы различной степени тяжести.