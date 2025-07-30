АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны причины тройного ДТП на улице Юбилейной в Пскове

Mazda и два автомобиля Volkswagen столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 6 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГАИ УМВД России по городу Пскову.

В 18:28 у дома №19 по улице Кузбасской Дивизии города Пскова водитель, мужчина 1987 года рождения, управляя Volkswagen Passat, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Mazda CX-5 под управлением женщины 1990 года рождения, а также до автомобиля Volkswagen Tiguan под управлением мужчины 1979 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

Автомобили получили технические повреждения.