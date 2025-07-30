АвтоМир / Происшествия / ДТП

Момент ночного наезда на ограждение на Рижском проспекте попал на видео

Момент ночного наезда на ограждение на Рижском проспекте попал на видео. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия 9 августа в 01.12.

Автомобиль въехал на регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора со стороны ТК «Лента». При выполнении поворота налево в сторону выезда из города авто занесло. В результате заноса он оказался в ограждении напротив АЗС на нечетной стороне улицы.

На место происшествия выезжал экипаж ДПС для оформления происшествия. В четвертом часу ночи автомобиль покинул перекресток на эвакуаторе.