Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО

Сбитая автомашиной в Пскове на переходе девушка, по предварительной информации, получила тяжелые травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 17 августа в 20.02 на улице Ижорского Батальона у дома №13.

Водитель 1984 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-3110, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на девушку 2004 года рождения. Она переходила проезжую часть по переходу.

По предварительной информации, выявлен перелом костей таза. Госпитализирована в областную больницу. Информация о телесных повреждениях уточняется.

Видео: группа Псков за рулём ВКонтакте

Водитель сообщил, что не заметил пешехода. Ему назначено химико-токсикологическое исследование. Мужчина привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ – он управлял транспортом, будучи лишенным права управления по статье 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходу). Также составлены протоколы за отсутствие полиса ОСАГО и управление автомашиной с шипами противоскольжения на шинах в летний период.