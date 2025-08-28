Audi и KIA столкнулись на Советском мосту в Пскове

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Одностороннее движение введут на улице Некрасова в Пскове до 15 сентября

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября