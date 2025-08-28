АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пять автомашин стали участниками ДТП в Пскове на одном перекрестке за 40 минут. ФОТО

Пять автомашин стали участниками двух дорожно-транспортных происшествий в Пскове на одном перекрестке в течение 40 минут. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, два ДТП без пострадавших произошли на регулируемом пересечении улиц Леона Поземского и Ипподромного вечером 18 сентября.

В 18.53 на улице Поземского у дома №70 водитель Volkswagen Passat с прицепом, мужчина 1988 года рождения проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115 под управлением водителя 2001 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «Фольксвагена» двигался в прямом направлении по улице Поземского в сторону улицы Набат, водитель ВАЗа двигался от «Шведской горки», поворачивал направо в сторону площади Ленина.

Водитель «Пассата» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ, оштрафован на 1500 рублей.

В 19.30 три автомашины столкнулись на улице Поземского у дома 76. Водитель ВАЗ-21053, мужчина 1985 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию, допустил столкновение с Volkswagen Polo под управлением мужчины 2001 года рождения. Тот по инерции столкнулся с Volvo S60 под управлением водителя 1992 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «пятерки» привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф составил 2250 рублей.