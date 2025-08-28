АвтоМир / Происшествия / ДТП

15-летний школьник устроил ДТП с тремя пострадавшими в Пскове

Установлена личность устроившего дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, за рулем ВАЗ-2115 находился молодой человек 2009 года рождения.

С 15-летнего школьника и его мамы взяты объяснения, ведется административное расследование. Материал будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к ответственности.

Водитель ВАЗ-2115 с места ДТП скрылся вместе с пассажиром. Второй пассажир остался в автомашине, поскольку временно утратил способность самостоятельно передвигаться.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября около 00.50 у дома 92 по Рижскому проспекту.

Водитель ВАЗ-2115 совершил наезд на стоящее транспортное средство Daewoo под управлением женщины 1986 года рождения.

В течение дня 12 октября за медпомощью обратились молодой человек 2006 года рождения и женщины 1996 года рождения с травмам (пассажиры «Матиза»), а также женщина 1986 года рождения - водитель.