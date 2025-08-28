АвтоМир / Происшествия / ДТП

Столкновение двух автомашин в Пскове на Рижском проспекте попало на видео

Столкновение двух автомашин в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского попало на видео. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия 16 октября в 19.35.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во время горения зеленой секции светофора по улице Рокоссовского. Водитель автомобиля, поворачивающего с улицы Рокоссовского налево на Рижский проспект в сторону улицы Печорской, не пропустил автомобиль, двигавшийся по улице Рокоссовского в прямом направлении.

Участники ДТП простояли на перекрестке около полутора часов.