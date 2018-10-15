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Компания «Глэдис» объявляет долгосрочную акцию

Компания «Глэдис» объявляет долгосрочную акцию. При покупке жидкости стеклоомывателя (-30С) можно приобрести товар со скидкой:

1 бутылка - 130 рублей;

2 бутылки - 120 рублей;

3 бутылки - 110 рублей.

Скидка в 10% действует на весь ассортимент масел Idemitsu, а скидка 15% - на весь ассортимент торговых марок Dynamatrix-Korea и Patron.

Оперативно получать информацию о всех акциях и розыгрышах «Глэдис» можно в группе «ВКонтакте».

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Напомним, что этим летом магазины автозапчастей и мебельной фурнитуры под брендом «Глэдис» начали работу по новому адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 108Б.

«Глэдис» представляет полный ассортимент продукции от ведущих мировых производителей, как для легковых автомобилей, так и для автомобилей коммерческого транспорта. В интернет-каталоге «Глэдис» можно найди детали для любых иномарок по очень привлекательным ценам и самым выгодным скидкам.

В интернет-магазине https://glades.ru можно выбрать, заказать и получить любую интересующую деталь любым удобным способом.

Работать с «Глэдис» - просто и удобно!

Адреса магазинов запчастей для иномарок «Глэдис»:

Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602.

Псков, ул. Коммунальная, 68 «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26.

Псков, ул. Леона Поземского, 108Б, тел.: 8-953-254-00-90.

Пункты выдачи:

Псков, ул. Вокзальная, 32

Псков, ул. Коммунальная, 68

Псков, ул. Леона Поземского, 108Б,

Тел.:+7(921) 509-53-26

Тел.:+7 (8112) 606-602

Тел.:+7 (921) 115-01-76

E-mail: manager@glades.ru

Интернет-магазин: https://glades.ru.