Компания «Глэдис» объявляет долгосрочную акцию

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Напомним, что этим летом магазины автозапчастей и мебельной фурнитуры под брендом «Глэдис» начали работу по новому адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 108Б.
«Глэдис» представляет полный ассортимент продукции от ведущих мировых производителей, как для легковых автомобилей, так и для автомобилей коммерческого транспорта. В интернет-каталоге «Глэдис» можно найди детали для любых иномарок по очень привлекательным ценам и самым выгодным скидкам.
В интернет-магазине https://glades.ru можно выбрать, заказать и получить любую интересующую деталь любым удобным способом.
Работать с «Глэдис» - просто и удобно!
Адреса магазинов запчастей для иномарок «Глэдис»:
Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602.
Псков, ул. Коммунальная, 68 «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26.
Псков, ул. Леона Поземского, 108Б, тел.: 8-953-254-00-90.
Пункты выдачи:
Псков, ул. Вокзальная, 32
Псков, ул. Коммунальная, 68
Псков, ул. Леона Поземского, 108Б,
Тел.:+7(921) 509-53-26
Тел.:+7 (8112) 606-602
Тел.:+7 (921) 115-01-76
E-mail: manager@glades.ru
Интернет-магазин: https://glades.ru.