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Переобуваем железного коня

Насколько крепка традиция героев фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» каждый Новый год ходить с друзьями в баню, настолько же традиционен весной и осенью сезонный ажиотаж с заменой зимних шин на летние и наоборот.

Правда, большинство автолюбителей, полагаясь на авось, отправляются в автомастерские в самый последний момент, когда уже садиться за руль становится просто страшно. А новички в это время мучительно ломают голову над тем, какую резину выбрать: с шипами или без, импортную или подешевле, и в какой мастерской сделают лучше.

Псковская Лента Новостей решила выяснить, какие есть тонкости у этой сезонной процедуры, и попросила поделиться советами экспертов, «переобувших» немало железных коней.

С 2015 года в России, как стране Таможенного союза, введен новый регламент, касающийся безопасности колесных транспортных средств. Согласно его нормам, запрещена эксплуатация летней резины - в период с декабря по февраль, а зимней с шипами - с июня по август. Однако КоАП не содержит ссылок на техрегламент ТС. Так что наказание за езду летом на зимних шинах, а зимой на летних не последует. Законопроект о штрафах все никак не могут согласовать в Госдуме.

Но надо понимать, что такое использование опасно, да еще и расточительно. Например, за счет своей мягкости зимние модели летом быстро истираются и приходят в негодность. К тому же они слишком шумны для этого времени года. Грубый рисунок летом изрядно свистит и гудит на большой скорости. В общем, это совершенно непрактично и об этом нам рассказали все опрошенные эксперты.

И ты мы плавно подходим к извечному вопросу, который уже можно смело ставить в один ряд с «Кто виноват?» и «Что делать?». Шипы или липучка? Скандинавские или попроще?

Директор «Автотехцентра на Новаторов» Олег Миникаев соглашается, что это вопрос почти философский, и отмечает, что куда важнее навыки водителя. Без учета особенностей сезонного вождения и правильного выбора скоростного режима даже супердорогие шины не спасут от проблем. «Скандинавские шины, конечно, достаточно хороши по качеству, но не каждый их может себе позволить», - поясняет эксперт и заверяет, что сегодня и отечественные шины вполне конкурентоспособны - и по цене, и по качеству. Их вполне может хватить и на три, и на четыре сезона.

Кроме того, в «Автотехцентре на Новаторов» рекомендуют не откладывать вопрос с заменой шин на зиму в долгий ящик, ведь ближе к концу октября уже гарантированно начнутся первые гололеды (по крайней мере, в утренние часы), а в автомастерских появятся огромные очереди из желающих «переобуться». Согласитесь, проще это сделать в спокойной обстановке, по предварительной записи, чем в ажиотажной панике. В идеале, рекомендуют специалисты, это нужно сделать до наступления ноября.

Во время сезонного наплыва клиентов, в «Автотехцентре на Новаторов» с 25 октября будут работать дольше обычного - до девяти-десяти часов вечера. К услугам водителей несколько подъемников, надежное оборудование и квалифицированный доброжелательный персонал. Сама процедура замены шин займет не более часа, а скоротать ожидание можно в уютной зоне отдыха, где даже есть теннисный стол.

Эксперты советуют водителям контролировать процесс замены шин. Особенно, если вы приехали в какой-то автосервис впервые и не уверены в работе мастера. На некоторых шиномонтажах могут и поспешить, а потому осуществить услугу не очень качественно.

В «Автотехцентре на Новаторов» вы с таким, конечно, не столкнетесь. Здесь, к примеру, все болты наживляются вручную, чтобы не испортить резьбу. Может быть, где-то и ограничиваются использованием пистолета, да еще и болты не чистят от грязи, из-за чего они потом выпадают (и даже приходится заменять ступицы колеса!), но тут себе такого не позволяют. Качество работы превыше всего.

Кроме того, здесь предостерегают от самостоятельных попыток «переобуть» автомобиль. Едва ли у вас под рукой окажется нужное оборудование и инструменты. К тому же это еще и небезопасно как для неопытного автолюбителя, так и для его машины. Возможно, такое рвение и практиковалось в советские времена, но сейчас все же стоит воспользоваться благами цивилизации.

В компании «ПсковШина» нам напомнили, что «по учебнику» задуматься о замене шин пора, если среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов по Цельсию. Зимняя резина мягче, чем летняя, она не задубевает при низких температурах. В этих условиях у нее лучше свойства сцепления с асфальтом. Летняя же будет заметно хуже тормозить, что критически может сказаться на безопасности вождения.

Ведь что самое главное в процессе вождения? Вовремя остановиться! Для этого нужны не только хорошие тормоза, но и хорошие шины. Зима, пожалуй, самый аварийный сезон, но правильно подобранная резина позволит нивелировать возможные ошибки.

«Многие дотягивают до последнего момента, даже первый снег не пугает, думают, что он все равно растает. Это серьезная ошибка. Ведь температура окружающей среды уже не соответствует летней резине, и она уже просто не выполняет всех положенных функций, а главное ее сцепные свойства уже критически малы», - предупреждают в «ПсковШине».

Обязательно надо учесть и такой момент как высота протектора, советуют специалисты. Если вы катаетесь на зимней резине далеко не первый сезон, то лучше проверить, чтобы она не была меньше минимальной. К тому же водитель может быть оштрафован за использование лысой резины (то есть за не соответствие протектора). Штраф предусмотрен ч. 1 ст. 12.5 КоАП и составляет 500 рублей.

Это еще не все. В России можно использовать только покрышки, имеющие маркировку снежинки или буквенное обозначение M+S, M&S или MS (в зависимости от производителя). Обозначение MS на резине расшифровывается просто: М - указывает на слово «Mud», в переводе означающее грязь, а S - это первая буква слова «Snow», означающего снег.

Замена летней резины на зимнюю диктуется банальной физикой: чем ниже температура, тем более жестким становится каучук. Соответственно, колесо хуже цепляет дорогу, и возрастает опасность ДТП. Неважно, что думает по этому поводу закон. Важно, что думаете вы! А думать вы должны о своей безопасности и ваших пассажиров.

Эксперты «ПсковШины» считают, что для города шипованная резина, пожалуй, излишество, но для поездок за город - лучше все-таки использовать именно ее. Впрочем, сейчас производители делают настолько качественные шины и без шипов, но с добавлением определенных химических присадок, что и они могут быть сделать езду комфортной и безопасной наравне с шипованными. К тому же, шипованная резина создает больше шума при движении.

Что касается производителя, то это, скорее, вопрос вкусовщины. Однако никто не мешает перед покупкой ознакомиться с обзорами и тестами в интернете и отзывами других водителей. Понятно, что не всем доступен премиум-сегмент, но и в среднем ценовом классе можно найти много интересных предложений. При этом чураться отечественных производителей не стоит, тем более, что многие импортные марки производятся в том числе и на российских заводах.

Ну а шиномонтаж рекомендуют выбирать тот, который работает уже не первый год, а у мастеров уже наработан солидный опыт. «Лучше выбирать крупные шиномонтажные центры, потому что там и оборудование используется, как правило, более современное, гарантирующее отличную балансировку колес, и есть возможность обслуживать по несколько автомобилей одномоментно. Это заметно разгружает очередь и сокращает время обслуживания», - пояснили в компании.

Кстати, в «ПсковШине» все именно так. Здесь вообще стараются идти в ногу со временем и постоянно обновляют парк оборудования. Сейчас стоит современное итальянское, одного из ведущих брендов на рынке шиномонтажного оборудования. Это позволяет использовать самые актуальные инновационные технологии. А еще здесь проводят обязательный контроль качества произведенных работ.

Что касается ценовой политики, то в компании стараются не только регулировать цены, но и регулярно проводить интересные акции.

«Наши мастера готовы произвести весь комплекс работ: от обычной замены шин до сварки аргоном литого диска. Стараемся работать оперативно и при этом качественно. В горячий сезон мы готовы предложить четыре поста, где происходит замена шин. Таким образом мы одномоментно обслуживаем сразу четыре автомобиля. То есть работаем в четыре раза быстрее обычного шиномонтажа с одним постом. Даже в период ажиотажного спроса ожидание в среднем не превышает 20-30 минут, а если ажиотажа нет, то и 15 минут. К услугам клиентов - зона ожидания с удобным диваном, телевизором и кулером. А еще мы предлагаем сезонное хранение шин и их утилизацию», - рассказали в «ПсковШине».

Добавим, что для тех, кто покупает в магазине сервиса шины, шиномонтаж предоставляется бесплатно. Оплачиваются только расходные материалы. А на «переобувку» больших машин при покупке шин предоставляется скидка до 40%.

В магазине тоже постоянно проводятся акции, так что здесь можно приобрести шины по весьма привлекательным ценам.

Стоимость замены шин - от 800 рублей. Есть и запись, и живая очередь, но в идеале лучше предварительно записаться.

Летние шины не страдают от эксплуатации зимой, но вот безопасность такой езды сомнительна, предупреждают в шинном центре «Авто-Юнион». Конечно, можно рискнуть, и ждать пока понижение среднесуточной температуры до +7 градусов не продержится на протяжении целой недели, но знайте - в любой момент автомобиль может занести на повороте, и он станет неуправляемым. Так как заморозки на грунте по ночам образуют тонкую корку льда на асфальте. Потому лучше не рисковать.

«Выбор конкретных шин, скандинавских или не очень, шипованных или на липучке, зависит от возможностей и потребностей покупателя. Под потребностями следует понимать тот ареал, где будет передвигаться автомобиль. Если планируется только езда по городу, то о шипах можно и не задумываться, а если намечаются поездки в сельскую местность, то шипованная резина - лучший вариант», - прокомментировал продавец-консультант шинного центра «Авто-Юнион» Алексей Тух.

Впрочем, для начинающих автолюбителей он порекомендовал ставить шины с шипами в любом случае. По его мнению, для тех, кто еще только оттачивает навыки водительского мастерства, такие шины будут более безопасны.

Что касается замены шин, то особых секретов у этого процесса нет, заверили в «Авто-Юнион», главное - обратиться в специализированный шинный центр, где водителю и подскажут, и помогут, и все объяснят.

В «Авто-Юнион», шинном центре, который за долгие годы наработал солидный опыт, советуют заглянуть к ним, ведь у них, как говорится, «все в одном» и по разным центрам ездить не придется. Можно и шины заменить, и развал-схождение отрегулировать.

Одновременно в центре готовы «переобувать» на зиму два автомобиля. Процедура длится не больше получаса, если нет никакой неожиданных трудностей. Пока мастера трудятся, можно подождать можно в комфортной зоне ожидания с диваном, кофейным аппаратом и телевизором.

Полная замена шин обойдется в сумму от 1 000 рублей. Сюда входят монтаж/демонтаж колеса с машины и его мойка, разборка и сборка, балансировка, обработка ступиц медной смазкой. Отдельно разве что придется приобрести пакеты для старых шин. Работают исключительно профессионалы и только на импортном оборудовании.

В «Авто-Юнион» живые очереди на шиномонтаже не практикуют, считая, что работа по записи - более цивилизованный путь.

Пока заменить шины можно в более-менее спокойной обстановке, выбирая для себя удобное время. Но еще неделька-другая, и начнется ажиотаж. Но даже в этом случае ожидание не превысит пары дней. Но сейчас можно «переобуться» прямо в день подачи заявки, так что есть над задуматься.

В автосалоне «Эльва-Моторс» псковичам рекомендуют всерьез задуматься о замене шин не позже ноября, потому что температура воздуха, скорее всего, уже упадет до критических значений. За городом водители уже попадают на гололед, а с ним, как известно, не шутят.

«С фанатизмом подходить к шиномонтажу не надо, и в октябре, который обещает быть теплым еще, пожалуй, думать об этом рано, но в ноябре надо уже в обязательном порядке этот вопрос решать», - делятся специалисты компании.

Первого снега тут советуют не дожидаться, ведь у нас в последнее время зимы такие, что неделями в самый разгар сезона можно сидеть без снегопадов. Но потом снег может свалиться… как снег на голову! Да и пресловутый гололед никто не отменял. Если не хотите стать полноправным участником «Дня жестянщика», лучше позаботьтесь о замене шин заранее.

В «Эльва-Моторс» понимают, что как водителей не увещевай, ажиотаж все равно неизбежен, поэтому готовы работать внеурочно.

«Мы уверены, что можем предложить одну из самых низких цен на рынке. Плюс нас отличает индивидуальный подход к клиенту. Опыт работа автосервиса более 10 лет. Мы проводим около 1500 ремонтов в месяц. По некоторым видам работ предоставляется рассрочка платежа, в том числе, беспроцентная», - рассказывают о своих преимуществах в автосалоне.

Здесь только один шиномонтажный станок, но в компании уверяют, что вполне справляются с потоком. Весь секрет - в профессионализме опытных мастеров, которые регулярно повышают квалификацию. В зависимости от сложности, работа занимает около получаса.

Замена шин - от 950 руб. (R16), от 1250 руб. (R17 - R18) и от 1 650 руб. (R19 - R20). Пока машину «переобувают» клиенту предложат бесплатную услугу - диагностику подвески.

Здесь же, к слову, проводят диагностику DSG (коробка передач) - это довольно редкая услуга для Пскова.

Есть удобная клиентская зона, где в процессе ожидания можно попить кофе, посмотреть телевизор, послушать радио или посидеть в интернете - для этого в салоне раздается бесплатный вай-фай. Кроме того, в автоцентре обустроен детский уголок.

«Некоторые псковичи ассоциируют наш автосалон, так как мы являемся официальными дилерами Ford и Scoda, именно с этими марками и думают, что мы ремонтируем только эти автомобили. На самом деле наша станция технического обслуживания работает со всеми автомобильными брендами, российскими и иностранными», - уточняют в «Эльва-Моторс».

В шиномонтажной мастерской «Колесница» предлагают разделять два типа водителей. Первый – это те, кто имеют второй комплект уже собранных колес. При смене сезонов они просто переставляют эти комплекты. Такие водители автономны, потому что каждый мужчина в состоянии с этой операцией справится буквально за полчаса. Вот только не у всех есть возможность такой комплект где-то хранить. Большинство не имеют гаражей, а загромождать балкон или квартиру не хочется.

Вторые имеют только запасной комплект шин. Они-то и приезжают на так называемую «переобувку».

«В первую очередь задуматься о замене шин нужно тем, у кого стоят шины с ламелями, которые в простонародье называют липучками. Им не стоит дожидаться начала ажиотажа. Ну а тем, кто хочет поставить шипованную резину, можно и повременить, зачем понапрасну стачивать шипы об асфальт?», - таким советом с нами поделились в «Колеснице».

Что касается предпочтений, то тут, как говорят эксперты, все очень индивидуально. Одни любят шипы, другие - ламели. Проблема в другом – в том, что многие автолюбители экономят на качественной резине и покупают самую дешевую. Иногда даже бывшую в употреблении. А потом она винтом идет. Специалисты, конечно, пытаются такие колеса сбалансировать, но с качественной резиной нагрузка на подвеску автомобиля и само колесо заметно меньше.

«В осенней период, да и зимой, часто случаются дожди. В результате можно столкнуться с аквапланированием, когда ваш автомобиль начинает терять сцепление с дорогой из-за слоя воды под колесами. Чем хуже качество резины, тем выше риск столкнуться с такой проблемой», - делятся специалисты «Колесницы».

А вот гнаться за самыми навороченными скандинавскими шинами не рекомендуют. Да они очень качественные, но они и весьма дороги, к тому же быстро изнашиваются на наших дорогах. Выбирать же в шиномонтажной мастерской советуют такие шины, на которых есть водосборные канавки.

«У нас очень своеобразный в климатическом плане регион, в котором очень часто зимой бывают дожди. Поэтому водителям довольно часто приходится кататься по лужам. Если на протекторах есть водосборные канавки, они помогают справиться с плохой управляемостью в непогоду. Когда наступает снежная хлябь, очень сложно удержать руль. Даже глубокий протектор без водосборных канавок может не справиться с этой сложной задачей. Машина может потерять управление и уйти в занос. Наша рекомендация - покупайте зимнюю резину с водосборными канавками, а будет ли она с шипами или с ламелями - уже второстепенный вопрос», - подчеркнули в «Колеснице».

Пока ажиотажа с заменой шин нет, отмечают ее мастера, но позаботиться о «переобувании» лучше заранее, чтобы заменить шины без суеты.

«У нас очень популярный шиномонтаж. Мы одни из первых в городе упорядочили сам процесс замен шины. Мы согласовываем с клиентами удобное для них время, поэтому предпочитаем работать по записи. Хотя можно попытаться приехать и в порядке живой очереди. На время горячего сезона у нас усиливается смена. В итоге мы готовы «переобувать» до 4, а то и 5 автомобилей в час. До двух автомобилей одновременно. В среднем минут 20 уходит на одну машину», - рассказывают в «Колеснице».

В этом году парк оборудования шиномонтажной мастерской прошел солидное обновление. В ближайшее время поступит еще один новый балансировочный станок. К слову, «Колесница» является официальным дилером в Псковской области компании «Сивик», производителя оборудование для автосервисов.

Водитель при желании может оценить работу оборудования и мастеров и поприсутствовать при «операции», оценить, как балансируются его колеса. Более того, новый станок еще и все действия будет дублировать голосом.

Важное правило - все колеса принимаются в ремонт только после мойки. Грязные колеса балансировать просто нельзя, уверены в компании. Грязь отвалится, а балансировка собьется.

В цену услуги включены снятие и установка колес, мойка и балансировка всех колес, стоимость герметика и балансировочных грузиков. «Есть шиномонтажи, где водителю колеса придется снимать самому. Или они не включают в стоимость эти аспекты. У нас водитель не пачкается и понимает, за что платит», - уточняют в «Колеснице».

Порядок цена такой: от 12 до 14 дюймов - 1140 руб., от 15 до 16 - 1260 руб., от 17 дюймов - 1660 руб., от 18 до 22 дюймов - 2420 руб. Заметно сэкономить поможет дисконтная система. Уже больше 10 лет клиентам выдаются дисконтные карты со скидкой в 10%. «Многие наши клиенты - постоянные, которые пользуются этой скидкой», - уточнили в «Колеснице».

Кстати, в этой шиномонтажной мастерской предоставляется услуга дошиповки колес, которую в городе мало кто осуществляет. Порой во время эксплуатации зимней резины на голом асфальте, особенно при пробуксовке шипы вылетают, остаются только пустые гнезда. Такое случается и при некачественной изначальной ошиповке. Так вот в «Колеснице» есть специальное оборудование для решения этой задачи. Установка одного шипа - 16 рублей.

Также здесь могут порадовать любителей закачивать в свои шины азот, а не обычный воздух. В «Колеснице» готовы предложить и эту не самую распространенную в Пскове услугу.

Все опрошенные нами эксперты в один голос призывают псковичей не забывать менять летнюю резину осенью на зимнюю и не откладывать решение этой простой на самом деле задачи в долгий ящик.

Как только температура дойдет до +5...7°C, сразу езжайте на шиномонтаж или выполните замену. Не дожидайтесь первых морозов. Также следите за тем, чтобы глубина протектора на всех покрышках была более 4 мм. И помните, что зимняя резина предназначена в первую очередь для обеспечения безопасности водителя, его пассажиров, а также других участников дорожного движения.