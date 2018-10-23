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Подготовить автомобиль к зиме всего за 1 тысячу рублей предлагают псковичам

Зима для всех автолюбителей является трудным временем года. Дискомфорт управления автомобилем создается скользкой дорогой, коротким световым периодом, долгим стартом и прогревом двигателя. Поэтому подготовку автомобиля к зимней эксплуатации эксперты рекомендуют выполнить заранее.

Подготовленный автомобиль будет вести себя предсказуемо, что поможет водителю избежать неудобных моментов, таких как разряд аккумулятора или запотевание стекол. Неисправные фары, стеклоочистители, в зимних условиях значительно ухудшают видимость дороги, а значит, безопасность вождения автомобиля в зимних условиях во многом зависит от тщательной подготовки автомобиля заранее.

В псковском автоцентре «Эльва Моторс» можно провести специальный комплекс работ по подготовке автомобиля к зиме. Стоимость составит всего 1000 рублей.

Квалифицированные специалисты «Эльва Моторс», прошедшие обучение по дилерским стандартам, с помощью профессионального оборудования выполнят перечень работ, включенных в акцию «Зимний сервис»:

• мойку технологическую

• проверку АКБ

• проверку состояния и уровней технических жидкостей

• проверку работы и состояние щеток стеклоочистителя

• проверку вентиляции и обогрева салона

• проверку обогрева стекол, зеркал и сидений

• проверку световых приборов

• проверку качества тормозной и охлаждающей жидкости

Перегорела лампочка в фаре или необходимо масло на долив, а у вас запланирована поездка? Необходимы новые щетки стеклоочистителя или внезапно закончилась незамерзающая жидкость, а на улице плохие погодные условия или резкое понижение температуры? Все это вы можете приобрести в магазине запчастей в автоцентре «Эльва Моторс».





Адрес: Псков, ул. Л. Поземского, 111, тел. 8 (8112) 44-11-11.