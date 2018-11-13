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Где псковским автомобилистам «переобуться в лето» и сколько это стоит

Завтра температура воздуха в Псковской области поднимется до +14 градусов. Ночные морозы вот-вот отступят, и нужно будет задуматься о «переобувке» своего автомобиля в «лето».

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