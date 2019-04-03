←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бензин или жидкое золото?
Пушкинский тупичок
Работы на троечку
Байкеры- убийцы
Права только через госуслуги
Катафоты на «зебре»
Тонировка фар: особенности тюнинга
ещё АвтоМир / Сервис 03.04.2019 11:410 Тонировка фар: особенности тюнинга 21.05.2019 10:430 Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей 03.04.2019 11:410 Тонировка фар: особенности тюнинга 28.03.2019 20:260 Где псковским автомобилистам «переобуться в лето» и сколько это стоит 19.12.2018 15:321 Сервисный центр «Псков-Лада» дарит подарки при прохождении технического обслуживания 11.12.2018 11:205 В «Эльва Моторс» можно протестировать автомобиль оперативно и по доступной цене
 
 
 
 
 
АвтоМир / Сервис

Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей

21.05.2019 10:43|ПсковКомментариев: 0

DSG - Direct Shift Gearbox (DSG) - коробка передач прямого переключения. Особенностью данной коробки передач является то, что имеется два отдельных вала. Один отвечает за четные передачи, другой за нечетные передачи, каждый из которых управляется своим сцеплением. За переключение передач отвечает «мехатроник» - это мозги, представляющие собой злектро-гидравлический блок управления DSG.

В настоящий момент DSG является наиболее совершенным типом коробок с точки зрения экономичности (экономия топлива до 10%) и скорости переключения (занимает около 8 мс).

Однако, хоть DSG и оценивается как удачная и продуманная конструкция, но и она (через некоторое время) может потребовать вмешательства сервисного центра.

К счастью, во всех случаях неисправность удается устранить в специализированных мастерских. В обычных «гаражах» отремонтировать коробку DSG не получится. Основная сложность в том, что для их ремонта необходимо разные приспособления, специальные съемники, диагностическое оборудование.

Сервисный центр «Эльва» предлагает владельцам автомобилей «Шкода» профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG. «Эльва» является официальным дилерским центром ŠKODA в Пскове, который занимается ремонтом DSG без посредников. Мастера компании обладают высокой квалификацией, большим опытом и используют только оригинальные и качественные запчасти. Наличие специальной оборудованной площадки для проведения ремонта коробки DSG-7 обеспечивает возможность выполнения работ в максимально короткие сроки. Получить консультацию и записаться на диагностику DSG можно по адресу: улица Леона Поземского, 111 или по телефону 44-11-11.

На данный момент действует акция «Диагностика DSG от 990 рублей»!
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 3349 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.05.2019, 11:210 Вместительный автомобиль LADA Largus с выгодой до 110 000 рублей 21.05.2019, 10:430 Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей 21.05.2019, 10:024 «Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ» 21.05.2019, 09:290 8-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома на Юбилейной в Пскове
20.05.2019, 22:050 В Псковской области стартовала акция «Безопасные каникулы» 20.05.2019, 21:397 Продолжается поиск подрядчика, который за 138 млн рублей отремонтирует в Пскове улицу Юбилейную 20.05.2019, 20:250 Дорогу от птицефабрики до Тямши отремонтируют за 30,2 млн рублей 20.05.2019, 19:441 На улице Рокоссовского будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автотранспорта
20.05.2019, 16:590 Поиск разработчиков документов для реконструкции дороги в Красногородском районе продолжается 20.05.2019, 14:523 МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей 20.05.2019, 14:260 Сломавшийся грузовик спровоцировал пробку на Рижском проспекте 20.05.2019, 14:110 Схема движения псковского автотранспорта изменится из-за Последнего звонка
20.05.2019, 13:090 Что такое комиссионная продажа автомобиля, и чем она выгодна автовладельцу 20.05.2019, 10:071 Сорвавшийся с буксира на улице Коммунальной «Фольксваген» врезался во внедорожник 20.05.2019, 09:380 Псковский суд обязал городскую администрацию принять регламент по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог 20.05.2019, 09:350 Четыре человека пострадали в ДТП в красногородской деревне Литвинка
20.05.2019, 09:300 Выгоду до 145 000 рублей можно получить в «Псков-Лада» в киберпонедельник 20.05.2019, 09:164 С 20 мая оплатить проезд банковской картой можно во всех городских автобусах 19.05.2019, 10:586 Великолукскому священнику дали условный срок за «пьяное» ДТП 19.05.2019, 10:230 Движение большегрузов запретят в жару на отдельных участках дорог
18.05.2019, 19:3013 На Троицком мосту в Пскове автомобиль въехал в ограждение, чуть не сбив пешеходов. ФОТО 18.05.2019, 17:140 В ближайшее время начнется гарантийный ремонт дороги на улице Шестака в Пскове 18.05.2019, 16:020 В Пскове продолжается розыск очевидцев ДТП на Шоссейной 17.05.2019, 15:170 Сбитый на улице Западной в Пскове велосипедист получил ушиб колена
17.05.2019, 13:401 В Пскове готовятся к ремонту моста через Милевку 17.05.2019, 12:250 В Куньинском районе капитально отремонтируют мост через реку Весеча 17.05.2019, 11:280 Сотрудники ГИБДД помогли будущим псковским водителям разобраться в типичных ошибках на дорогах 17.05.2019, 10:050 В Дно инвалид госпитализирован после наезда водителя «Ауди»
17.05.2019, 10:030 На время строительства многоквартирного дома будет закрыто движение транспорта на участке улицы Дружбы в Великих Луках 16.05.2019, 21:451 Пскович осужден за любовь к нетрезвой езде 16.05.2019, 21:181 До 8 лет лишения свободы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС 16.05.2019, 16:560 Пять муниципалитетов Псковской области станут участниками нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
16.05.2019, 16:010 Водитель ВАЗа сбил юного велосипедиста на тротуаре в Пскове 16.05.2019, 13:270 Великие Луки примут участников трофи-фестиваля автомашин 4x4 «Весенний кураж» 16.05.2019, 12:580 20-летний житель Куньинского района управлял автомобилем в состоянии опьянения и был задержан полицией 16.05.2019, 10:500 Табельное оружие пришлось применить псковским полицейским в погоне за пьяным водителем. ВИДЕО
16.05.2019, 08:450 На острове Дятлинка в Великих Луках начался ремонт моста 16.05.2019, 08:320 Росавтодор обновит площадки для отдыха водителей грузовиков 15.05.2019, 20:300 Фракция ЛДПР обсудила с губернатором состояние городских дорог и качество их содержания 15.05.2019, 19:220 В Пушкинских Горах полицией задержан нетрезвый водитель-рецидивист
15.05.2019, 18:390 Псковский ефрейтор осужден за пьяное ДТП 15.05.2019, 15:280 Псковский военнослужащий заплатит штраф 100 тыс. рублей за повторное вождение в нетрезвом виде 15.05.2019, 10:160 Горящее такси устроило ДТП в Великих Луках 15.05.2019, 09:270 Велосипедист пострадал в ДТП в Острове
15.05.2019, 09:150 По госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно стать обладателем нового ŠKODA Rapid 15.05.2019, 09:121 Водитель совершил наезд на девушку на улице Шоссейной в Пскове и скрылся с места ДТП 15.05.2019, 08:000 В Великих Луках временно будет закрыт мост на острове Дятлинка 14.05.2019, 19:000 В Пскове ведется розыск очевидцев ДТП на Шоссейной
14.05.2019, 18:382 В центре Пскова образовалась длинная автомобильная пробка 14.05.2019, 18:140 Утром 15 мая в Пскове ограничат автомобильное движение 14.05.2019, 18:130 Фотофакт: В Пскове на Ольгинском мосту затрудняют движение две аварии 14.05.2019, 17:240 Чтобы не возвращаться к ремонту одной и той же дороги, подрядчики должны работать на совесть — Борис Елкин
14.05.2019, 16:430 Строительство Северного обхода продолжается за счет подрядчиков 14.05.2019, 16:080 «Эхономика» c Борисом Елкиным. ВИДЕО 14.05.2019, 15:080 Одного пешеходного перехода может лишиться улица Юбилейная после реконструкции 14.05.2019, 14:286 Улицу Юбилейную в Пскове не успеют отремонтировать к Ганзе
14.05.2019, 13:370 50% дорог Псковской области планируется привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта 14.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным 14.05.2019, 12:201 В ГИБДД назвали самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России 14.05.2019, 09:330 Проезд по улице Лермонтова в Великих Луках закрыт на время ремонта
14.05.2019, 09:020 В мае можно приобрести автомобиль ŠKODA Rapid с выгодой до 140 тысяч рублей 14.05.2019, 08:265 Мотоциклисты попросили ГИБДД сделать дорожную разметку менее скользкой 13.05.2019, 23:166 Фотофакт: Пройти невозможно, машины тонут после дождя 13.05.2019, 17:420 В Пустошкинском районе в результате ДТП пострадала 15-летняя девушка
13.05.2019, 16:340 300 часов обязательных работ получил пскович за повторное вождение в пьяном виде 13.05.2019, 13:380 Федеральные дорожники капитально отремонтируют 40 км трассы Р-23 в Псковской области 13.05.2019, 13:350 Hyundai и «Лада» столкнулись на Ольгинском мосту 13.05.2019, 13:040 В Псковской области полицией выявлены нетрезвые водители-рецидивисты
13.05.2019, 09:170 Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Р-23 в Псковском районе 13.05.2019, 09:050 Автобус с паломниками попал в ДТП в Усвятском районе 13.05.2019, 07:550 Два человека погибли, девять пострадали из-за разлитого мыльного вещества на трассе М-7 12.05.2019, 20:240 Названы самые продаваемые в России автомобили с «автоматом»
12.05.2019, 18:5016 Фотофакт: Перегородил пешеходную дорожку и ушел по своим делам 12.05.2019, 10:490 Устанавливаются очевидцы «пьяного» ДТП в Стремутке 12.05.2019, 09:531 С 13 мая банковской картой можно будет оплатить проезд в автобусах № 1, 2, 3, 11, 17 и 25 11.05.2019, 11:490 В Псковской области проходит Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.